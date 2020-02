Ako z domu zavariť politikom

10 minút času za týždeň, a ľuďom ktorý rozkrádajú Slovensko zoberiem 10-20€ ? Neviem ako vy, ale mne to za to stojí.

Voľby sa nezadržateľne blížia a mňa bohužiaľ len teraz napadla jedna vec. Nejdem rozoberať svoje politické názory, koho voliť alebo kto je podľa mňa “zlý”. Všimol som si však, že v rámci predvolebných kampaní sa mi zobrazuje množstvo reklám na politikov, ktorých nemám rád. Najprv som bol mierne znechutený, no potom som si spomenul, ako reklamy fungujú.

Väčšina reklám beží cez facebook alebo google reklamy. Takéto reklamy sú takmer vždy platené v závislosti od kliknutí (PPC). To znamená, že pokiaľ sa vám zobrazila tvár ktorú nemáte radi a pokazila vám deň, nič ju to nestálo. Čiže pokiaľ chcete “ranu” vrátiť jednoduchokliknite na reklamu!Týmto činom politikovi ktorého nemáte radi, vytvoríte náklady. Môj hrubý odhad (nakoľko sa jedná o reklamy, po ktorých majú politické strany momentálne dopyt) je 30-90 centov. Áno, za jedno jediné kliknutie.

Tu však nekončíme, nakoľko stránky ako facebook, rôzne portály zarábajúce pomocou google reklám chcú zarobiť čo najviac. Preto majú vytvorené programy (algoritmy), ktoré sledujú vašu činnosť. Pokiaľ si všimnú, že na niečo reagujete - klikáte, budú vám toho zobrazovať viac. A vy môžete pomôcť polytikom utratiť mnoho peňazí za reklamu - aj tak ich nebudete voliť, lebo ich nemáte radi.

V skratke: Ak uvidíte na stránke reklamu od politika - otvorte ju. Ak vidíte príspevok od politika na facebooku, reagujte naň, ak je možné ho otvoriť - otvorte ho. Je jedno či to následne hneď zavriete. Google či Facebook si to u nich aj tak spoplatní, ak sa do toho pustíme viacerí, papaláši sa nebudú stačiť diviť, kam sa podel ich rozpočet na reklamu.

10 minút času za týždeň, a ľuďom ktorý rozkrádajú Slovensko zoberiem 10-20€ ? Neviem ako vy, ale mne to za to stojí.