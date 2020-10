Najlepší HOAX o COVIDe-19

Poslednou dobou sa to na internete hemží hlúposťami o korone. Nielen na tej slovenskej časti internetu. Väčšina týchto konšpiračných teórii sa dá relatívne ľahko vyvrátiť, no aj tak im verí veľké množstvo ľudí.

K môjmu udiveniu ale nikto neprišiel s poriadnoukonšpiračkou, ktorá by nielen za to stála, ale zároveň by ju nemohol vyvrátiť prvý virológ, ITčkar alebo iná profesia (kto ju vie ľahko vyvrátiť sa líši od profesie). Nesmiem zabudnúť na poslednú perlu - ako sa plánuje plošným testovaním Matovič kradnúť DNA. Kto by predsa chcel klonovať 2,5 milióna kromaňoncov (priemerné IQ na Slovensku je zhruba 100…). Keďže teda každá konšpiračná teória na Slovensku nestojí ani za deravý groš, rozhodol som sa prísť s vlastnou.

Budeme sa v nej venovať COVIDu, a myslím, že by sme mali mať všetko založené na realite (keď sa bude nejaký človek ktorý nemá hobby nudiť, môže hľadať zdroje). Ako vieme, už nejakú dobu COVID pochádza z Číny, z provincie Wuhan, kde sa nachádza laboratórium na výskum vírusov. A ako v komunistických krajinách býva zvykom, nedodržiavajú sa bezpečnostné opatrenia, pretože sa šetrí (viď Černobyl). Z toho dôvodu bola tomuto laboratória udelená aj pokuta od nejakej medzinárodnej organizácie. A keď nejaký Chan Chong rozbil skúmavku a vyniesol to na “wet market (tržnicu)” tak to jednoducho zvalili na netopiera. Akurát že ju nerozbil, ale vyniesli ju naschvál.

Aby sme sa ale mohli pokračovať Ďalej musíme najprv navštíviť inú tému (aby všetci pochopili, a nevznikali nám nejaké skomoleniny). Vo svete už nejakú dobu existuje CRISPR - nástroj na upravovanie DNA. Celý kit stojí asi 150 dolárov, a sú ľudia ktorý upravujú DNA rôznych vecí aj doma v garáži. CRISPR mal za následok nesmierne uľahčenie práce s DNA, veci ktoré stáli milióny dolárov teraz stoja sumy, ktoré nie sú vysoké ani pre bežného človeka. Táto technológia sa využíva na mnohých miestach, a upravovať DNA je pomocou nej naozaj jednoduché.

Avšak je jedna vec upraviť DNA jednej dvoch buniek, ak chcete upraviť DNA v celom organizme. Potrebujete malého pomocníka, ktorý sa dostane ku každej bunke, a urobí prácu za vás. No a presne na toto sa používajú vírusy. Úprava génu pri výskume regenerácie očných nervov (na myšiach) bola prevedená presne týmto spôsobom. Tak isto ako youtuber ktorý si sám vyrobil lieky na intoleranciu laktózy (ThoughtEmporium).

Čiže ak COVID, upravuje ľuďom DNA, čím by sme to mali podložené. Momentálne sa uvádza že najväčší problém spôsobuje korona v prípade, ak na ňu príliš agresívne reaguje váš imunitný systém. Niečo podobné robia autoimunitné choroby, no bez vírusu. Tie pokladajú niečo čo patrí k vášmu telu za cudziu záležitosť, a preto sa ju snažia zničiť. Akurát keď vám niekto v časti tela mení DNA. Tá časť sa sa stane pre imunitný systém, cudzou.

A čo teda korona v DNA mení ? Pravdepodobne robí ďalšiu generáciu neplodnú. Aby sa nerodilo plno hlupákov, ktorý veria každej jednej chujoviny, ktorú niekto zdieľal na facebooku. Pretože nikto nebude čipovať populáciu čipmi ktoré sú príliš malé na to, aby mohli robiť niečo užitočné. Keď má každý jeden konšpirátor vo vrecku telefón, pomocou ktorého vie ktokoľvek zistiť jeho aktuálnu polohu s presnosťou na metre. Veď aj tesco vie či je dievča tehotné, skôr ako jej rodičia…

Možno som nejakým konšpirátorom práve zasekol kolieska. Nebudem klamať, bol to môj úmysel. Aby ale normálni jedinci neboli naštvaní, že som na nich zabudol. Mám niečo aj pre nich, zopár rád ako toto celé zvládnuť.

Noste rúška keď ste medzi ľuďmi, aj keď nie ste rizikoví.

Vitamín C, Zinok, a hlavne vitamín D (na Dčko je aj štúdia), keď neprídete do styku s koronou, aspoň neschytáte chrípku.

Berte všetkých konšpirátorov, idiotov, hlupákov a podobných, s humorom. Smiech pomáha a mali by sme byť vďační, že sa máme na kom smiať.

Užite si výhovorku nikam nechodím, a urobte si čas na niečo, čo ste dlho odkladali.

Kľudne orežte túto satiru, a zdieľajte to medzi našich konšpirátorov. O mesiac im budeme otĺkať o hlavu, že veria všetkému, a presne pre to to bolo napísané. (Stavím sa že sa budú hádať a vymyslia si dôvod prečo majú pravdu)





Držte sa,

s láskou, Jarko.